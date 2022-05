PORTO TOLLE - Nuovo attacco frontale di Progetto Civico coi consiglieri Valerio Gibin e Silvia Siviero a lla giunta Pizzoli, rea, a loro dire, di non aver garantito il lavoro alle maestranze locali nell’ambito della dismissione della ex centrale Enel di Polesine Camerini. «La giunta - inizia la bordata - dopo che in quattro anni non è stata capace di fare un’opera pubblica degna di nota, se non la passerella per raggiungere la spiaggia di Barricata e il prossimo M useo della pesca a Scardovari , n eanche ora, con la riconversione a villaggio turistico dell’ex c entrale Enel - un investimento da 50 milioni di euro che doveva impiegare venti imprese - è riuscita a tutelare i lavoratori locali» .

« Dopo mesi dall’inizio della demolizione sbandierato a gennaio - proseguono i due consiglieri d’opposizione - e dopo tante visite d i autorità , la situazione è drammatica per le imprese portotollesi e rodigine. Su circa 70 operai che lavorano nel cantiere quelli residenti a Porto Tolle si contano sulle dita di una mano ; le aziende locali poi sono pari a zero» . « Non sono bastati i dati sui redditi che d à nno Porto Tolle come fanalino di coda in Veneto - insistono Gibin e Siviero - la corsa all’emigrazione che ci ha portato sotto i novemila abitanti, il tasso di vecchiaia tra i più alti d’Italia ed il tasso di natalità tra i più bassi ; tutto questo non è bastato a far pensare al sindaco ed alla sua giunta di fare un accordo quadro per i lavori di demolizione e per la costruzione e l’avvio del villaggio » .

«LAVORO IGNORATO»