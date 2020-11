ARQUA' POLESINE Resterà chiuso sino al 21 novembre il Bar Mazzetti dove è stato rilevato un caso di Coronavirus. La situazione viene illustrata proprio da Paolo Mazzetti, titolare del locale di via XX Settembre: «Tra domenica 8 e lunedì 9 novembre, nel bar erano presenti una dipendente e un cliente, portatori di Covid-19. Avviso solo ora, perché ho dovuto attendere l’ufficialità dell’Ulss 5 Polesana. Appena appresa la notizia ho subito chiuso il bar e mi sono informato sulle procedure da attuare. Ho eseguito oggi (ieri per chi legge, ndr), la sanificazione del locale, con una ditta specializzata. La nostra dipendente, risultata positiva, è stata messa in quarantena e sarà in isolamento fino al 21 novembre. Io e l’altra dipendente, pur essendo risultati negativi al primo tampone, abbiamo l’obbligo di non andare a stretto contatto con altra gente, fino al 21 novembre, quando saranno effettuati i tamponi molecolari. Quando tutto sarà risolto, il bar potrà riaprire». Dunque slitta di ulteriori quattro giorni la riapertura del bar Mazzetti: prima era stato chiuso da martedì scorso fino a ieri l’altro, poi fino a martedì 17 e ora almeno fino a sabato 21.



LE POLEMICHE

L’amministrazione comunale interviene sul caso. «Dall’inizio della pandemia, abbiamo lavorato su scuole, uffici pubblici, palestra e impianti sportivi, fornendo materiali igienizzanti e strumenti per la sanificazione e continua a fare il possibile affinché tutti gli ambienti di cui è responsabile siano sicuri - afferma il sindaco Chiara Turolla -. Per quanto di nostra competenza, nei limiti delle proprie possibilità di intervento, siamo sempre stati in contatto e dialogo costante con le attività produttive, le forze dell’ordine e le autorità sanitarie, attenta alle segnalazioni dei cittadini e al lavoro per cercare di venire incontro alle esigenze di tutti. Crediamo che diffondere paure e puntare il dito verso questa o quell’altra attività di paese, fomentando paure e risentimenti tra la popolazione, sia la cosa più sbagliata in questo momento difficile per tutti. Il punto più basso che la politica può raggiungere è strumentalizzare le paure delle persone, o le situazioni di difficoltà e bisogno, per ottenerne un tornaconto. Ad Arquà siamo tristemente abituati, ma non rassegnati, a questo scempio e a questo modo riprovevole di fare politica».



Turolla replica così alle dichiarazioni del capogruppo di minoranza, Fabrizio Siviero, che assieme all’altro consigliere di opposizione, avevano chiesto le dimissioni del sindaco. «Si ritiene opportuno l’introduzione di un report settimanale che sarà pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del Comune, a partire da domenica, contenente l’aggiornamento dei numeri del contagio ad Arquà ricevuti dall’Ulss 5 Polesana, al fine di fornire alla cittadinanza una istantanea della situazione nel nostro paese».

Marco Scarazzatti

