Il grande cuore dei podisti del Delta: una pizza per medici e infermieri

ROVIGO - Il grande cuore dei podisti del Delta batte per chi è in prima linea nella lotta al Coronavirus. Il Gruppo podisti "Nano Laurenti" di Porto Tolle ieri sera ha donato una quarantina di pizze a medici, infermieri e operatori sanitari dell'ospedale di Rovigo quale tangibile segno di riconoscenza per l'abnegazione e la professionalità con cui il personale sanitario del "Santa Maria della Misericordia" si sta prodigando nell'assistenza ai pazienti, in particolare quelli alle prese con l'infezione da Covid-19.



Le pizze sono state distribuite tra il personale in servizio nei reparti di Terapia Intensiva, Malattie Infettive e Pronto soccorso, quelli più "esposti" all'azione del temibile virus.



Un gesto particolarmente apprezzato dal personale sanitario dell'ospedale, in questi giorni particolarmente sotto pressione per l'intensificarsi dell'attività di prevcenzione e cura.







