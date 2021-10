Il fiume Po è in piena, arriva l'ondata di rifiuti: chiusi i ponti di barche

Arriva la piena del Po con il carico di detriti, rami e tronchi, rifiuti: chiusi al transito i ponti di barche di Santa Giulia, tra Porto Tolle e Taglio di Po, e quello di Gorino Veneto, in comune di Ariano Polesine, con Gorino Ferrarese . La chiusura al transito è dovuta alla “apertura” del ponte, per creare il varco che consenta alla quantità di detriti di defluire verso il mare e non accumularsi sulle barche, danneggiandole. Al momento non sono previste date di ripristino del transito, ma la situazione generalmente si risolve nel giro di pochi giorni.