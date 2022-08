OCCHIOBELLO - C'era un corpo in un borsone, abbandonato dal Po in una riva rimasta senz'acqua. Era il giallo della primavera, in Veneto. A trovare quel pacco dell'orrore, nel territorio di Occhiobello in provincia di Rovigo, il 3 aprile, era stato un pescatore, attirato da quello strano oggetto scaraventato tra sabbia, sassi e vegetazione. All'interno c'era qualcosa che non poteva immaginare: un cadavere sezionato, quasi in stato di decomposizione, e per di più senza la testa.

Corpo in un borsone, le indagini

Lanciato l'allarme erano iniziate le indagini. Gli accertamenti dei carabinieri sono partiti dalle persone scomparse nella zona ma ora si è scoperta la verità: i resti di quel corpo appartenevano a un uomo che ora ha nome e cognome ma c'è di più. A uccidere l'uomo, stando alle accuse, e sbarazzarsi dei poveri resti è stata la moglie. E per questo proprio oggi la donna è stata arrestata.

L'accusa

Per il momento tutto resta coperto dal solito, e più rigido del solito, segreto. Ma quello che è certo è che la moglie dell'uomo fatto a pezzi e buttato nel fiume è accusata di omicidio volontario aggravato. In questi mesi le indagini hanno consentito di appurare da quanto tempo fosse in acqua quel borsone, che percorso abbia fatto e in che modo sia stato smembrato il corpo. Resta da trovare, da quanto emerge dalle indagini, ancora il cranio dell'uomo ucciso e buttato in acqua dalla moglie.