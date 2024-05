ROVIGO - Ben 44 progetti Pnrr in Provincia di Rovigo (16 nel solo capoluogo), del valore di complessivo di circa 45 milioni di euro.



Si è tenuta ieri mattina una riunione in videoconferenza che ha visto coinvolti tutti i Prefetti italiani alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’Interno e del Ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr (Piano nazionale ripresa resilienza), in occasione dell’insediamento congiunto delle Cabine di coordinamento costituite presso le prefetture per la definizione dei piani di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal Pnrr in ambito provinciale.

Alla riunione hanno preso parte il prefetto di Rovigo Clemente di Nuzzo unitamente ai componenti della Cabina di coordinamento per il Polesine, costituita con decreto prefettizio del 22 maggio, composta da rappresentanti di Regione Veneto, Provincia di Rovigo, Comune di Rovigo, Anci Veneto, Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dei Comuni titolari di interventi Pnrr o loro delegati e dai rappresentanti delle Amministrazioni Centrali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal Pnrr da attuare in ambito provinciale.



I PROGETTI

La Cabina seguirà l’attuazione dei 44 progetti Pnrr in Provincia di Rovigo (16 nel solo Capoluogo), del valore di complessivo di circa 45 milioni di euro, nell’ambito di un ciclo di successive riunioni programmate con la partecipazione dei delegati dei Comuni interessati e delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi Pnrr.

Alla Cabina di coordinamento potranno essere chiamati a partecipare anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale, nonché altri soggetti pubblici eventualmente interessati.

La prefettura rende noto che la «Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell’Interno hanno evidenziato l’importanza del ruolo rivestito dai Prefetti nel monitoraggio dei progetti Pnrr a livello provinciale, al fine di consentire l’efficace attuazione degli interventi programmati nei tempi ristretti richiesti dalle Istituzioni europee, con funzioni di raccordo e di supporto nei confronti degli enti locali attuatori e di coordinamento delle amministrazioni statali periferiche titolari delle linee di finanziamento».



OPERE FINANZIATE



Tra gli interventi nel capoluogo erano stati individuati il nuovo asilo nido realizzato a ridosso della struttura che ospita la scuola dell’infanzia Marchi, nel quartiere Commenda est, nella zona della chiesa di Santa Maria delle rose. La nuova palestra scolastica all’interno dello spazio della scuola media Parenzo mentre l’attuale palestra sarà convertita in mensa scolastica. Quindi l’adeguamento e la ristrutturazione della palestra della scuola secondaria Riccoboni, la ristrutturazione della palestra della scuola primaria Pascoli, la ristrutturazione della palestra della scuola primaria Giovanni XXIII, la costruzione dello spazio mensa nella scuola primaria Donatoni.



E poi il rifacimento del pattinodromo Ponzetti di via Malipiero. Poi arriveranno 14,65 milioni di euro per risanare le condotte acquedottistiche dalle perdite per un progetto che complessivamente costerà 17 milioni e interesserà tutto il Polesine. Quindi gli interventi in corso per migliorare la sicurezza idraulica dell’Adigetto.