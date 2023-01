ARIANO NEL POLESINE - (A. Nan.) L'inciviltà di scaricare in giro rifiuti sembra non passare mai di moda. Ne sa qualcosa l'amministrazione comunale di Ariano nel Polesine che in questi giorni sta correndo ai ripari per porre rimedio ad una serie di abbandoni che dell'ultima settimana. Un treno di pneumatici usati è stato gettato lungo il viale alberato che dalla chiesetta romanica di San Basilio conduce all'argine del Po. Mentre una serie di sacchi dell'immondizia, con rifiuti di vario genere riconducibili al secco non riciclabile, sono stati scaricati lungo la sponda, sempre arginale, nei pressi della frazione di Rivà.



LE RICERCHE

Molto probabilmente non si saprà mai cosa spinga le persone ad adottare questi atteggiamenti quando basta una telefonata al numero verde 800186622 di Ecoambiente per un corretto smaltimento. Azioni incivili che hanno indotto l'amministrazione arianese a prendere posizione: «Abbiamo già avvisato Ecoambiente per il recupero e stiamo mettendo in campo vari controlli incrociati, ma desideriamo fare un appello: chiunque abbia visto qualcosa che possa aiutarci a farci risalire a questi delinquenti per favore ce lo segnali». Non è la prima volta che accadono cose del genere ad Ariano e nelle sue frazioni come ricorda pure l'ente: «Periodicamente ci vediamo costretti a contattare Ecoambiente, cosa che purtroppo incide sui costi dei cittadini. Il nostro comune è lungo 41 chilometri ed è praticamente impossibile installare fototrappole ovunque per questo è necessario l'aiuto di tutti». Ariano fa parte del circuito del Parco del Delta del Po si tratta quindi di un ambiente con un ecosistema tanto bello e fragile che meriterebbe senz'altro maggior accortezza.