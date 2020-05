Riaperture e plateatici: per allargarli una mail e nessun costo

ROVIGO - Avranno una settimana per adeguare il locale alle nuove regole anti-Covid 19, rigide anche per quanto riguarda i plateatici. I baristi e i ristoratori della città, ieri mattina, sono stati ricevuti a Palazzo Nodari dal sindaco Edoardo Gaffeo e dalla presidente del Consiglio Comunale Nadia Romeo per fare il punto sulla tanto attesa riapertura delle attività prevista per lunedì prossimo.



DISTANZIAMENTO

La parola d'ordine per gli esercizi commerciali sarà, come è avvenuto negli ultimi mesi, distanziamento sociale. I ristoratori dovranno dunque rimodulare tavoli e posti a sedere, nel rispetto del limite massimo di capienza predeterminato non inferiore a quattro metri quadrati per ciascun cliente, fatta salva la possibilità di adottare barriere divisorie. La mancanza di spazi interni per svolgere il servizio di ristorazione rivolto a un numero di clienti sufficiente per sopravvivenza dell'attività porterà i locali ad ampliarsi, con il placet del Comune, all'aria aperta.



MAPPATURA DEI PLATEATICI

Il sindaco ieri ha fatto dunque sapere ai proprietari del locali della città che in questi giorni sarà resa nota la mappatura dei plateatici che, dopo il via libera della Giunta, permetterà a ciascuna attività di aggiungere sedie e tavolini ai lati o di fronte al locale. Per richiedere l'ampliamento del proprio plateatico basterà inviare una semplice richiesta attraverso il sito del Comune per utilizzare lo spazio concesso gratuitamente.



BUROCRAZIA SNELLA

«Abbiamo cercato di alleggerire il più possibile la burocrazia ha spiegato la presidente Romeo -, gli esercenti non dovranno presentare progetti stilati da professionisti, ma semplicemente indicare, tramite una mail, dove vorrebbero ampliarsi. La richiesta verrà poi valutata dall'Ufficio tecnico in base alla mappatura del suolo a disposizione di ogni singola attività». «In caso di necessità - fa sapere la numero uno del Consiglio comunale , l'Amministrazione valuterà se chiudere a fasce orarie, per aperitivo o cena, anche alcune vie del centro interessate dagli ampliamenti, rimovibili, dei plateatici».



CORSO APERTO ALLE AUTO

Corso del Popolo, per il momento, resterà invece aperto alle auto durante il giorno. «L'arteria non verrà chiusa al traffico ha assicurato Romeo i locali della zona hanno infatti abbastanza spazio esterno per ampliarsi, dunque per il momento non è sorta questa necessità». A saltare, fino all'autunno, sarà però qualche parcheggio, che verrà sacrificato a favore di quei locali che non hanno abbastanza spazio laterale per ampliare i propri estivi. Sul suolo in concessione non potranno invece essere aggiunti arredi decorativi, come fioriere o divisori. Infine, l'arredo supplementare alla chiusura del locale dovrà essere tolto e spostato all'interno.



DEROGA DELLA SOPRINTENDENZA

La buona notizia è che la Soprintendenza di Verona ha concesso una deroga per quanto riguarda i colori e i materiali degli arredi. Il nuovo regolamento comunale sui plateatici verrà dunque sospeso almeno fine alla fine di settembre per permettere alle attività, già in difficoltà, di lavorare. I proprietari di bar e locali della città ieri hanno chiesto all'Amministrazione un immediato alleggerimento della Tari e uno sconto sulla Tosap anche relativamente al prossimo anno. «La volontà del Comune ha spiegato Romeo è quella di collaborare e aiutare i commercianti e gli esercenti della città a superare questo momento difficile. Tanto dipenderà dal prossimo Ddpcm che dovrebbe prevedere la sospensione della Tosap e l'alleggerimento della Tari per le attività che sono riamaste ferme». © RIPRODUZIONE RISERVATA