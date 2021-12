ROVIGO - Nonostante la pandemia non sia finita e si stia vivendo una nuova ondata, c'è chi ha deciso di investire aprendo in un anno ben due attività. Si tratta del 24enne Nico Bontei, moldavo di origine, ma rodigino a tutti gli effetti avendo frequentato qu le scuole e inserendosi senza problemi nel contesto polesano. Poco più di un anno fa, l'11 settembre 2020, aveva riaperto la pizzeria da asporto ex Vescovado, in via Sant'Agostino 1, dandole il nome di Albachiara. Ora si appresta a inaugurarne una seconda: Albachiara 2. Nel primo locale c'è anche la possibilità di mangiare e nel frattempo, oltre che degustare pizze, si può mangiare anche la frittura di pesce.



«Apriamo i battenti giovedì 23 - precisa Nico - e per l'occasione ci sarà' la promozione 3x2, che prevede per ogni due pizze, una in omaggio. Ci siamo voluti fare un regalo di Natale, creando anche una nuova pizza, che appunto si chiama Albachiara 2, con pomodoro, mozzarella, patate al forno, tastasale, funghi misti».

Il nuovo locale sorge in circonvallazione ovest 5, nella rotatoria di Ponte Marabin, vicino a dove sorgeva il ristorante pizzeria Il Trullo. Saranno effettuate consegne a domicilio dalle 18 alle 23.

Bontei ha frequentato l'Itis di Rovigo prima di andare a fare il meccanico nell'officina Verza, iniziando in seguito il percorso di pizzaiolo allo Speedy Pizza Italia, quindi al Canaletto e al Vesuvio.

Marco Scarazzatti