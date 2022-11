TAGLIO DI PO - Un’altra prestigiosa eccellenza per la gastronomia nel Delta polesano è rappresentata da Denis Colosimo, pizzaiolo di 39 anni, titolare dell’enobraceria gastropab ristorante-pizzeria “Il Gallo Nero” di via Dante Alighieri che ha vinto ex-aequo il 7° Trofeo “Pulcinella” per la pizza napoletana a Napoli. Denis si è misurato con 150 agguerriti avversari provenienti da tutta Italia e alla fine ha condiviso il podio con Domenico Gallo di Napoli che però lavora in Germania.

Il pizzaiolo tagliolese, che non ha alle spalle alcuna scuola pubblica professionale, ma solo tanta passione e grandi sacrifici, ha come esperienze occupazioni in diverse attività gastronomiche.



LA STORIA

Esercita con impegno e dedizione la professione di pizzaiolo, dopo aver frequentato un corso nella pizzeria di Marco Quintilli a Tor Bella Monica di Roma e acquisito delle importanti consulenze da Luciano Sorbillo e Attilio Albachiara, pizzaioli napoletani di fama internazionale. Non solo, ha frequentato la scuola istruttori pizzaioli e nel tempo, ha ottenuto pure il diploma Ais (Associazione italiana sommelier). Nel mese di settembre del 2018 è scattata la molla per la carriera di pizzaiolo e Denis, gestendo da diverso tempo “Il Gallo Nero” ha iniziato ad uscire dal proprio locale, dove gode già grande stima ed apprezzamento per le sue pizze e non solo, partecipando ad eventi importanti sia a livello internazionale (a Londra e Zurigo-) quasi sempre con la pizza napoletana, ottenendo piazzamenti di tutto rispetto.



RICONOSCIMENTI

Nel 2019 ha ottenuto un terzo premio ad un concorso a Napoli e un primo premio a Zurigo con la pizza pensata e realizzata con l’ostrica rosa della Sacca degli Scardovari. I suoi successi sono continuati con il primo posto agli Europei a Milano ed ora il premio, conseguito con la sua “pizza margherita”, pensata nell’impasto, preparata e presentata da lui.

Qual è il percorso che ha effettuato? «Nulla di particolare ho messo in campo la mia grande passione, lo studio, il sacrificio e soprattutto il puntiglio di utilizzare le materie prime del nostro Delta, terra dove si producono prodotti straordinari. Con l’utilizzo dei nostri prodotti si possono conseguire, anche con la gastronomia, traguardi importanti. I meriti non sono soltanto mieima dello staff che lavora al mio fianco e in particolare alla mia famiglia. Spero di poter continuare ed avere altre possibilità di misurarmi con valenti colleghi e conseguire altri ambiti risultati».

La consegna del Trofeo avverrà direttamente dal presidente dell’associazione “Mani d’Oro”, Attilio Albachiara, il 24 novembre, alle 20, nel locale di Taglio di Po, con una grande festa, alla quale si può partecipare solo su prenotazione al 348 8543080.