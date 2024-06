PORTO TOLLE (ROVIGO) - Conto alla rovescia per il taglio del nastro della pista ciclopedonale di viale Di Vittorio. Il percorso ciclabile, che collega Ca’Tiepolo con Donzella, è stato individuato dall’amministrazione comunale di Porto Tolle per ottenere il riconoscimento di “Comune attivo” all’interno dell’omonima rete promossa dalla Regione Veneto.

Il progetto della pista ciclabile

L'iniziativa "1 Km nel tuo Comune" sarà inaugurata in grande stile nella mattinata di venerdì prossimo. «L’iniziativa regionale prevede l’accreditamento di particolari programmi di promozione che contraddistinguono l’attenzione del territorio allo sviluppo di pratiche di salute e movimento fisico per tutte le fasce d’età – riferisce l’assessora alle politiche sociali Silvia Boscolo -. Nel nostro caso sono state riconosciute l’attività motoria di prossimità, ovvero di ginnastica dolce per anziani presso la palestra comunale di Via Giordano, la riqualificazione dei parchi comunali di Ca’ Tiepolo e di Donzella, con ripiantumazioni e giochi inclusivi, e infine il progetto “1 Km nel Tuo Comune”, il cui percorso sarà inaugurato a fine settimana».

Lungo il viale che collega le due frazioni sono quindi stati installati gli appositi cartelli per segnalare le porzioni del chilometro di percorso.

«La pratica dell’attività motoria ad ogni età è espressione di una buona qualità di vita, nonché stimolo per il contatto sociale - continua l’amministratrice -. Pertanto è fondamentale che il territorio in cui si vive offra le condizioni per poterla praticare quotidianamente, anche se si trattasse di un solo chilometro di passeggiata al giorno. Ringrazio la Regione per il prezioso riconoscimento nonché l’Ulss5 Polesana e gli uffici comunali per aver contribuito al suo ottenimento. Invito la cittadinanza a partecipare all’inaugurazione di venerdì 14 giugno alle 10 che si svolgerà con la presenza dei bambini della scuola dell’infanzia di Ca’ Tiepolo e del gruppo podisti Nano Laurenti».



Soddisfatto per questo nuovo traguardo anche il sindaco Roberto Pizzoli: «Rientrare nella rete dei comuni attivi della nostra Regione è per noi motivo d’orgoglio oltre a fungere da stimolo per il mantenimento e lo sviluppo di idee che siano a supporto del più ampio progetto Vivobene, che ci chiama ad impegnarci nella promozione di uno stile di vita sano per se stessi e per la comunità».