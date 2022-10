POLESELLA - È stata inaugurata sabato scorso la pista ciclabile realizzata nell’area dell’ex Fossa a Polesella. Il sindaco Leonardo Raito e l’assessore ai lavori pubblici Massimo Ranzani hanno illustrato le caratteristiche principali dell’opera, frutto di un investimento di 125mila euro, di cui il 75 per cento concesso dalla Regione Veneto sulla base della programmazione dei fondi di sviluppo e coesione 2014-2020.

Il nuovo tratto va a completare il reticolo della viabilità sostenibile nel territorio comunale, ultimando una ciclabile realizzata ormai oltre dieci anni fa, offrendo sicurezza a ciclisti e pedoni anche su via De Paoli, importante arteria del paese. La nuova ciclopedonale, che attraversa il Bosco di Polesella, è lunga quasi 400 metri ed è completa di illuminazione, segnaletica e opere accessorie.

GLI INVESTIMENTI



Nel suo intervento, il sindaco Raito ha ricordato gli investimenti programmati dalle precedenti amministrazioni e ha voluto ringraziare, nello specifico, il Comune di Occhiobello, capofila di questo progetto di valorizzazione della Sinistra Po, oltre agli assessori, i consiglieri e i collaboratori dell’Ufficio Tecnico e degli uffici competenti, che hanno seguito con attenzione e coinvolgimento la realizzazione del cantiere.

Per l’occasione erano presenti alla cerimonia diverse autorità, rappresentanti di associazioni, studenti, l’assessore Silvia Vignaroli e i consiglieri Franco Modena, Chiara Modena e Sabrina Gentile. Particolarmente apprezzate le letture affidate ai ragazzi della classe I B della locale scuola media, che hanno sottolineato il valore delle ciclabili e della mobilità lenta e l’uso della bicicletta come mezzo rispettoso dell’ambiente.

Dopo il tradizionale taglio del nastro, c’è stata la benedizione della pista ciclabile effettuata dal parroco don Umberto Rizzi. I tanti rappresentanti delle associazioni presenti hanno accompagnato con un applauso la buona riuscita della manifestazione.



PROGETTO TURISMO



L’inaugurazione si è tenuta nei pressi di Largo Ponte di Brusco e ha consentito al sindaco di anticipare, così come auspicato dalle associazioni culturali del paese, il prossimo recupero in chiave storico turistica dei resti del ponte. «Siamo al lavoro su molteplici fronti per dar corso a una migliore sicurezza e percorribilità delle nostre strade e dei nostri percorsi – ha detto Raito – in una costante preparazione di progetti per partecipare ai bandi di finanziamento usciti o in uscita. Vogliamo cercare di dare il maggior numero di risposte possibili alle tante richieste dei cittadini e alle esigenze di tenuta del patrimonio pubblico che vengono costantemente a manifestarsi»