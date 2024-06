ROVIGO - Se non è una certezza, poco ci manca, perché soltanto proposte “irricevibili” per offerte inadeguate o questioni burocratiche, potrebbe impedire di vedere aprire il polo natatorio. Cosa che dovrebbe avvenire nell’arco massimo di un paio di settimane si sostiene da Palazzo Nodari.

Ieri mattina, infatti, si è chiuso il bando per l’individuazione del nuovo gestore e in un caso non si tratterebbe in realtà di un “nuovo”. Perché le proposte di gestione giunte sono quelle della Rhodigium, che ha avuto in concessione l’impianto dall’apertura fino al 31 gennaio scorso, e la Pool 4.0 di Ferrara.



RAPPORTO DIFFICILE

Rhodigium Nuoto, come detto, è sempre stata la società sportiva che ha usato il polo natatorio di viale Porta Po, da quando è stato aperto nell’aprile 2009. Una gestione che ha vissuto anche un finale difficile e rapporti tesi con il Comune negli ultimi anni, con una causa pendente di Palazzo Nodari verso la società, con la richiesta di 2,5 milioni che quest’ultima non avrebbe versato a Veneto Nuoto, il costruttore dell’impianto, finito fallito con il municipio che è dovuto così subentrare ai debiti dell’impresa con le banche, operazione costata poi oltre 5 milioni alle casse cittadine. Questa è la parte più corposa sul lato finanziario, ma su altro fronte c’è quello di come sarebbe stato gestito l’impianto, che i Lavori pubblici hanno spiegato aver trovato ridotto in condizioni pietose e anche qui con la discussione aperta su chi doveva fare le manutenzioni e dunque la Rhodigium a sostenere che i soldi chiesti dal Comune sarebbero tutti da riconsiderare. Con alla fine pure il fatto che la stessa Rhodigium ha gestito il polo negli ultimi tempi con la concessione scaduta. Fino al noto epilogo dell’annuncio del Comune della chiusura del complesso delle piscine il 31 gennaio, mandando via tutti, per fare i lavori di sistemazione, da 600mila euro per l’interno (rivestimenti delle vasche, serramenti, tetto e impianti tecnici) e che si sono conclusi ora dopo essere partiti a marzo, più altri 200mila che inizieranno nei prossimi giorni per le opere alle vasche ludiche esterne e dureranno si presume almeno fino a luglio inoltrato. Sarà da capire, dunque, quale peso potrà avere questa difficile storia tra l’amministrazione cittadina e la società natatoria nell’eventuale affidamento del polo.



IL CONCORRENTE

L’altra proposta è arrivata dalla ferrarese Pool 4.0 che è già presente in Polesine con la gestione della piscina comunale di Occhiobello, ma ha sotto di sì anche quella di parco Bacchelli appunto a Ferrara e la piscina comunale Gambi a Ravenna.

Tornando alla riapertura che il commissario prefettizio Gianfranco Tomao, nella nota ufficiale del Comune, annuncia possa avvenire in 10 o 15 giorni, viene spiegato che entrambi i possibili concessionari hanno già fatto sopralluoghi al complesso, per essere pronti a entrarvi e organizzarsi per essere pronti ad aprire velocemente le piscine chiuse da cinque mesi, quelle pronte all’interno.