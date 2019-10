Problemi al tetto, la piscina viene improvvisamente chiusa

di Guido Fraccon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ADRIA - È più grave del previsto la situazione degli impianti natatori di via Lampertheim e per motivi precauzionali, sono stati chiusi ieri pomeriggio, con un’ordinanza del sindaco Omar Barbierato, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e di mettere quanto prima in sicurezza l’immobile. Il primo cittadino ieri non spiegava di aver siglato atti, ma in piscina è apparso un avviso agli utenti inequivocabile.