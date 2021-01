ROVIGO Solo la videosorveglianza e maggiori controlli da parte delle forze di polizia possono fermare il piromane di San Pio X che per nove volte ha agito indisturbato appiccando un incendio ai cassonetti di via Gaspare Campo. Incendio spento, cassonetti ridotti a uno scheletro, muro della piazzola annerito e sgretolato dal fuoco e dalla pressione dell'acqua usata per spegnerlo. I danni alla collettività riguardano il patrimonio, perché i cassonetti devono essere sostituiti, non ci sono mai stati feriti ma questa storia lascia l'amaro in bocca per un altro motivo: è la nona volta che accade e nessuno è ancora stato in grado di fermare il piromane che a questo punto si sentirà anche al di sopra della legge. Prima dell'attacco incendiario della settimana scorsa, infatti, aveva colpito a metà novembre e due volte nella settimana centrale del mese di ottobre. Andando ancora più a ritroso, c'erano stati atti vandalici il 12 settembre e a fine agosto.



LA PROTESTA

Alcuni residenti del quartiere si sono rivolti ai consiglieri comunali: «Visto il latitare dell'Amministrazione nel trovare soluzioni, proprio ieri i residenti mi hanno comunicato la loro stanchezza e rabbia - scrive Mattia Moretto - nei confronti di questo imbecille che dev'essere ridotto proprio male per trovare diletto nell'appiccare fiamme ai cassonetti presenti nell'isola ecologica». Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia rivolge un appello al sindaco: «Al di là dei costi che gravano sulla testa dei cittadini ogni volta che Ecoambiente è chiamata a sostituire il cassonetto bruciato con uno nuovo, qui occorre, caro sindaco, intensificare i controlli da parte delle forze dell'ordine e procedere, come ripetutamente richiesto dal sottoscritto, con l'installazione di videocamere di videosorveglianza, dato che nella zona il senso di timore è piuttosto diffuso».



