Morto Luigi Ferratello, pilota di rally e stella d'argento Coni

LOREO Il mondo dei motori piange Luigi Ferratello, figura storica dei rallisti polesani. Una grande passione per le macchine, abbinata a un formidabile talento per le gare. Avrebbe compiuto 75 anni l’1. ottobre. Lascia la moglie Giuseppina e i figli Federico e Leonardo. Originario di Lendinara, viveva da tempo a Loreo. Soffriva per male che si è rivelato fatale. Era stato insignito dal Coni della Stella d’Argento al merito sportivo nel 1995.



UNA VITA AL VOLANTE

Ferratello, aveva iniziato a correre a 21 anni. Era il 1967 e con una Fiat 1400 A, prese parte a Bologna al Trofeo Francois, un rally sprint, con la Scuderia Eridania di Rovigo. Ha disputato oltre 500 gare, guidando varie vetture, tra queste la Zagato Abarth 850, la Simca 1100, la Ford Escort 1100, la Simca Rally 1, la Ford Escort sport 1600. È stato pilota anche della scuderia padovana HC 307 e della Estense Ferrara. Dal 2007 aveva iniziato a correre con la rodigina Cams, guidando la Fiat 128 SL e l’Alfetta GT 1600. Nel suo passato anche esperienze da commissario di gara e delegato sportivo Csai.

IL PALMARES

Tra i suoi successi la vittoria nello Snow Trophy Primiero a San Martino di Castrozza, gara nazionale di regolarità per auto storiche e moderne su Fiat 128 Sl con a fianco il navigatore Giuseppina Pelà, sua compagna nella vita. Prediligeva per il suo stile di guida i percorsi innevati. Ma primeggiò anche nelle dure gare estive come il Campionato Europeo sempre sulle Dolomiti trentine.

«È stato uno dei fondatori della scuderia Eridania Rovigo, poi diventata Rovigo Corse - ha ricordato Diego Verza, presidente della Rovigo Corse -. Resterà sempre nei cuori di tutti, per tutto quello che è stato, per la tua semplicità, cordialità e per la sua grande passione per le corse. Verza ha sottolineato anche l’enorme divario tra i rally corsi da Ferratello rispetto agli attuali, condizionati dall’esplosione della tecnologia. «All’epoca in cui correva Ferratello invece - spiegato il presidente di Rovigo Corse - le auto da rally erano stradali basiche con poche modifiche».

Una delle ultime gare alle quali Luigi Ferratello aveva preso parte era stato il Raduno dei Tre Fiumi nel 2019. Manco a dirlo, anche in quell’occasione salì sul podio.

«Avevo anche provato a riportarlo nella Rovigo Corse - conclude Verza -. Ma è rimasto sempre fedele alla sua ultima scuderia, il Cams di Rovigo, del quale era vice presidente».

AUTOMOBILE CLUB ROVIGO

Cordoglio è stato espresso anche dall’Aci della quale Ferratello era consigliere: «È stato uno dei quattro coraggiosi soci dell’ACI Rovigo che nel 2019 si era preso l’incarico di rifondare il sodalizio che, a seguito di varie vicissitudini economiche e amministrativo-gestionali, era stato commissariato fin dal 2015 - ha ricordato il presidente Biasin -. Ferratello era da sempre nel mondo dell’automobilismo. Conosciuto e stimato, oltre che nella veste di concorrente, anche e soprattutto per la disponibilità verso tutti, amici, avversari ed organizzatori di manifestazioni sportive. L’Automobile Club Rovigo perde con lui un pezzo importante della nuova compagine di governo dell’ente».

Il funerale si svolgera’ venerdì alle 11, nella chiesa di Loreo.

