Pierluigi, maestro di sauna realizza il suo sogno a Oslo con quattro rituali

VILLADOSE - Da Villadose, paese in cui ha vissuto sino all'adolescenza, fino ad Oslo dove ha realizzato un piccolo sogno, si tratta di Pierluigi Napoli, 39 anni, che ha condotto ben quattro rituali di sauna come maestro a Sukkerbiten, nel centro di Oslo. Una passione che lo coinvolge da una quindicina d'anni. Ad ottobre 2021 ha iniziato un percorso per diventare colui che conduce il rituale in sauna e a marzo di quest'anno ha concluso il percorso ottenendo l'attestato di Maestro di sauna con l'associazione italiana Saune&Aufguss (Aisa) di cui da circa un anno è maestro di sauna. L'associazione si impegna a promuovere la cultura della sauna in modo corretto, mentre le quattro scuole si impegnano a formare i maestri di Sauna o Aufgussmeister, maestro di gettata di vapore.



L'ATTIVITÀ

È operatore socio-sanitario in sala operatoria di neurochirurgia all'ospedale di Padova e nel tempo libero maestro di sauna all'hotel Lo Zodiaco di Abano Terme e segue le pagine Facebook e Instagram, Pierluigi_maestrodisauna, dove promuove la cultura e i benefici della sauna, oltre alla condivisione degli eventi. La sauna finlandese ha molteplici benefici, uno di questi è il potere di rilassare i muscoli e quindi le tensioni accumulate dal corpo rivelandosi quindi un antistress naturale. Recentemente Napoli e la sua compagna, Chiara, hanno fatto una breve vacanza ad Oslo in Norvegia con l'idea di assistere a un rituale di sauna nella patria di queste discipline. Ma in realtà nel pomeriggio, Pierluigi si è ritrovato ad effettuare, come maestro di sauna, ben quattro rituali presso la Sukkerbiten, nel centro della capitale, praticamente davanti al museo Munch e all'Operahuset, coinvolgendo un centinaio di persone.



L'ESPERIENZA

Nei rituali in sauna ha usato olio essenziale italiano offerto dall'azienda della val Pusteria, Bergila donando all'associazione saunistica norvegese la rimanenza. «È stata un'esperienza stupenda. Poter portare un rituale di sauna in stile italiano in terra di Norvegia è stato un onore. Ho ricevuto complimenti e applausi e posso solo dire grazie a tutte le persone che hanno partecipato alle sessioni. Se passate per Oslo, fate un salto qui, il calore della sauna e un bagno in mare vi donano gioia e benessere psicofisico incredibili».