ROVIGO Pillole “antifecondative” per contrastare la diffusione dei piccioni. L’Amministrazione comunale sta portando avanti un progetto mirato ad impedire la riproduzione degli infestanti uccelli che lordano di guano le strade, le piazze ed i palazzi del centro storico. Via Angeli, per fare un esempio, nonostante sia lavata una volta al mese con l’idropulitrice da parte degli operai di Ecoambiente, è piena di escrementi: lungo i bordi delle...

