Rivoluzione in centro città: piazza Cavour diventa pedonale

di Guido Fraccon

ADRIA - Rivoluzione in vista per. La storica piazza antistante il teatro comunale diventa pedonale e si trasforma in un grande spazio di aggregazione. Scatta con effetto immediato, a titolo sperimentale, il divieto di parcheggio su tutta l'area. Saranno quindi soppressi i 27 spazi per le autovetture. Gli stalli di sosta erano a pagamento e fino a quando erano operativi, prima che iniziassero i lavori sulla sponde del Canalbianco portavano nelle casse del Comune una media di 400 euro a settimana.La novità è stata decisa dal commissario straordinario Carmine Fruncillo. A monte della decisione il fatto che piazza Cavour è stata al centro di un intervento di ripristino dei muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del Canalbianco, oltre che di una nuova configurazione architettonica, con la creazione di nuovi marciapiedi e di nuovi spazi verdi (al momento incolti). Tra le concause anche il fatto che la piazza sia prospiciente ad un edificio storico come il teatro comunale. Con questa operazione l'amministrazione comunale si pone l'obiettivo di valorizzare la piazza come luogo di forte valenza simbolica e storica favorendone la vivibilità senza comprometterne l'accessibilità, dal momento che in questo spazio pubblico vengono realizzate numerose manifestazioni con notevole affluenza di pubblico...