Petizione anti-polli a Lendinara: basta allevamenti intensivi

di Ilaria Bellucco

LENDINARA - Lancia unaper chiedere al Comune di, il comitato ambientalist, che sarà in piazza sabato mattina per raccogliere le firme dei cittadini concordi su questa linea. L'iniziativa del gruppo ambientalista viene lanciata a pochi giorni dal via libera della Provincia che ha autorizzato l'ampliamento dell'allevamento di polli da carne esistente tra via Bilogna e via Santa Lucia, che passa da una capienza di 289.900 capi per ciclo a 362.000. Inoltre un'altra azienda locale ha chiesto alla Provincia le autorizzazioni necessarie per poter aprire un allevamento avicolo da circa 103mila capi per ciclo in via Viazza.