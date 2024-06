ROVIGO - La giunta regionale veneta ha approvato i primi tre bandi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura. A distanza di un mese dall'annuncio dell'avvio della programmazione vera e propria, la Regione ha dato il via libera ai primi 9 milioni di euro a disposizione del comparto ittico nell'ambito della programmazione Feampa (Fondo europeo affari marittimi pesca e acquacoltura) 2021-2027. La cifra totale è così composta: 4 milioni e mezzo di euro provengono per l'appunto dai fondi europei, 3 milioni e 150mila arrivano dalla quota nazionale attraverso il fondo di rotazione mentre i rimanenti 1 milione e trecentocinquantamila euro derivano da un cofinanziamento regionale.

«Si tratta dei primi tre bandi della programmazione Feampa riferisce Cristiano Corazzari, assessore regionale alla pesca - In autunno arriverà la seconda tranche del 2024 con altri quattro bandi».

I DETTAGLI DEI BANDI

Entrando nel dettaglio, le risorse messe a disposizione risultano così suddivise: il primo bando ha un valore di 6 milioni di euro, il secondo di 2 milioni e il terzo di 1 milione. La cifra più elevata mira al sostegno dei sei mercati ittici veneti (di cui tre nel Delta del Po: uno a Porto Viro, gli altri due a Pila e Scardovari nel comune di Porto Tolle) che potranno così investire per migliorie strutturali, efficientamento energetico, attrezzature ed investimenti nel sistema informatico. I 2 milioni di euro del secondo bando sono invece dedicati alle imprese dell'acquacoltura per l'acquisto di attrezzature. A chiudere il trio di aiuti sono le risorse messe a disposizione delle imprese della piccola pesca costiera al fine di migliorare la sicurezza delle imbarcazioni e le strutture a terra.

SETTORE STRATEGICO

«Sono risorse importanti per un settore, quello di pesca e acquacoltura, strategico per l'economia veneta sottolinea Corazzari - un settore che in questi anni si è trovato ad attraversare momenti di grande difficoltà e che ancora deve fare i conti con importanti problematiche, in primis l'emergenza granchio blu. Complessivamente la nuova programmazione settennale Feampa assegna al Veneto una dotazione di 46 milioni di euro che andranno a favore di un comparto che nel nostro territorio conta 3800 aziende e oltre ottomila lavoratori».

Le domande vanno compilate e presentate via posta certificata a feamp@pec.regione.veneto.it entro 60 giorni dalla pubblicazione dei bandi sul Bur. A occuparsi di istruttorie e graduatorie sarà quindi la Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria, in qualità di Autorità di gestione, della Regione Veneto.