Pescatori di frodo depredano un canale con reti vietate: 5mila euro di sanzioni

ADRIA - In barba alle leggi, avevano steso in acqua 600 metri di reti, a zigzag, da una sponda all’altra di un canale secondario di Adria e lo avevano saccheggiato, pescando circa 200 chili di pesci, prevalentemente carpe, siluri, ma non disdegnando alcuna specie. Una razzia che è iniziata alle 22.30 di giovedì per concludersi cinque ore dopo. Il tutto, però, mentre occhi vigili osservavano il tutto. Si trattava dei Carabinieri forestali della Stazione di Adria che si erano appostati, pronti a passare all’azione e mettere nel sacco due pescatori “di professione”, di origini romene.

Quando i due, utilizzando un gommone, hanno recuperato le reti e messo in un cassone il pesce, si sono infatti trovati davanti i militari, che avendoli “pescati” con le mani nel sacco avevano già presente tutte le violazioni commesse. In particolare le reti utilizzate, di tipo tramaglio, in quel corso d’acqua sono vietate. Non solo, ma l’uso di reti è consentito fino ad una lunghezza massima di 50 metri sul Po e di 25 metri sugli altri corsi d’acqua principali, la lunghezza delle reti usate dai due pescatori di frodo era di circa 600 metri. Ugualmente vietato è, in ogni caso, stendere reti che coprano più di metà dell’alveo fluviale, mentre i due l’avevano occupato interamente, senza lasciare alcuna via di scampo ai pesci.

Ai due predoni sono state quindi contestate sanzioni per un importo di 5mila euro e sequestrati tutti gli strumenti di pesca: il battello pneumatico di 3,2 metri, i 600 metri di reti ed un randello artigianale, probabilmente utilizzato per stordire i siluri più grossi. Tutti i pesci, essendo stati appena prelevati, erano ancora vivi e sono stati quindi immediatamente ributtati in acqua.