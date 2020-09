Pesca e acquacoltura, arriva il bonus anti-Covid messo a disposizione dalla Regione

ROVIGO - Da martedì 15 settembre le aziende del settore ittico potranno richiedere i finanziamenti di aiuto per la liquidità e la continuità dell'attività. La modalità prevista è per via telematica e il bonus potrà ammontare fino a 120 mila euro per azienda, in base al numero di imbarcazioni e di operatori.



Pesca e acquacoltura sono le punte di diamante dell’economia del Delta del Po. Il ‘bonus’ anti-Covid rappresenta per la flotta dei pescherecci veneti, i centri ittici e le imprese dell’acquacoltura un ulteriore sostegno in questa fase emergenziale.



La Regione ha investito oltre 45 milioni di euro a favore del comparto ittico, coordinando i diversi strumenti disponibili, dai bandi comunitari ai fondi per la salvaguardia dell’assetto idrografico, a quelli di ristoro per le grandi calamità ed emergenze. Un impegno economico, organizzativo e progettuale costante, che trova riscontro nei numeri della marineria veneta, prima in Italia per numero di imbarcazioni. Fondamentale è la connessione tra pesca, agroalimentare e turismo, con l’impegno degli operatori del comparto ittico per la sostenibilità e la conservazione delle risorse biologiche marine, la sicurezza alimentare, la salvaguardia dei territori costieri e il rapporto corretto dell’uomo con l’ambiente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA