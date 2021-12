STIENTA (ROVIGO) - Continuano le ricerche di Riccardo Bertasi, il 53enne scomparso da Stienta nella notte tra venerdì e sabato. L'uomo si è allontanato a piedi da casa e i parenti hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri di Stienta. Alle autorità sono arrivate alcune segnalazioni, due possibili avvistamenti che fanno ben sperare: uno sabato mattina a Santa Maria Maddalena e uno uno domenica mattina a Stanghella (Padova). A complicare le ricerche le fitte nebbie degli ultimi giorni, mentre aumenta la preoccupazione dei familiari con il trascorrere dei giorni. Bertasi ha già trascorso quattro notti fuori casa.



I familiari sperano di ritrovarlo sano e salvo, oppure che l'uomo abbia deciso di allontanarsi volontariamente ma che decida, quanto prima, di mettersi in contatto con loro per rassicurare sulle sue condizioni. Da lunedì la situazione è stata presa in carico dalla Prefettura, che coordina le ricerche assieme ai Carabinieri e ai Vigili del fuoco, che da ieri si sono uniti alle operazioni. I figli Giulia e Andrea stanno vivendo ore d'angoscia, come tutta la comunità stientese dove il 53enne è molto conosciuto.