Peritonite scambiata per lombalgia: paziente salvato dal dottore di famiglia

ROVIGO - La diagnosi nel pronto soccorso dell'ospedale di Rovigo è stata di lombagia, ma poche ore dopo, su consiglio del medico di base, si è presentato ai sanitari di Adria spiegando di avere forti dolori addominali ed è stato operato d'urgenza per peritonite.



A raccontare l'accaduto è stato lo stesso paziente, residente a Ceregnano, con un reclamo all'Ulss 5. «Sono già state adottate le azioni per verificare in maniera approfondita quanto accaduto - dice il direttore generale dell'Ulss Polesine, Campostella, scusandosi per l'accaduto - e di evitare che episodi del genere possano accadere nuovamente».



Sono stati gli stessi accertamenti fatti all'ospedale di Rovigo, secondo quanto riferito dallo stesso paziente, a suggerire al medico di base che i valori riscontrati dalle analisi non fossero coerenti con una semplice lombalgia ma richiedessero un immediato intervento sanitario. Ultimo aggiornamento: 17:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA