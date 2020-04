La pensione agli anziani soli la portano a casa i carabinieri

ROVIGO - La pensione agli anziani la portano direttamente a casa i carabinieri.



E' l'innovativo servizio messo a punto dalla collaborazione tra gli uomini dell'Arma e Poste Italiane per chi ha dai 75 anni in su e in tempo di coronavirus non può usufruire di un accredito sul proprio conto o fatica a spostarsi per raggiungere il più vicino ufficio postale. Così basterà una telefonata al 112 e chiedere che siano i carabinieri a ritirare la rata di pensione e a consegnarla direttamente nelle amni dell'anziano destinatario dell'assegno.



Sono 23.000 in tutt'Italia i pensionati che potranno richiedere questo servizio del tutto gratuito.



Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri hanno sottoscritto una convenzione grazie alla quale tutti i cittadini over 75 che percepiscono prestazioni previdenziali in contanti negli Uffici Postali possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri.



Rimangono esclusi solo coloro che abbiano già delegato altri soggetti alla riscossione, abbiano un libretto o un conto postale o che vivano con familiari o comunque questi siano dimoranti nelle vicinanze della loro abitazione.



L’accordo punta anche a tutelare soggetti fragili evitando loro spostamenti fisici che potrebbero diventare rischiosi in tempo di coronavirus, oltre a salvaguardare i beneficiari dal pericolo di essere oggetto di reati a loro danno, truffe, rapine e scippi.



Saranno infatti gli stessi carabinieri a recarsi agli sportelli postali per riscuotere le indennità pensionistiche per poi consegnarle al domicilio. I pensionati potranno contattare il numero verde 800 55 66 70 messo a disposizione da Poste o chiamare la più vicina Stazione dei Carabinieri al numero 112 per richiedere maggiori informazioni.



Carabinieri e Poste Italiane continueranno a fornire il servizio di erogazione e consegna a domicilio delle pensioni agli ultra 75enni per l'intera durata dell'emergenza Covid-19.