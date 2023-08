ROVIGO - Il "gigante buono" ha tolto la divisa. Nei giorni scorsi il Questore ha salutato e ringraziato il sovrintendente capo coordinatore Claudio Cianfanelli, andato in pensione dall'1 agosto per la «profonda dedizione con cui ha svolto il suo lavoro al servizio dell'Amministrazione».



Entrato in Polizia il 5 ottobre 1981 come Allievo Guardia di P.S., Claudio Cianfanelli, romano doc, ha maturato una breve esperienza prima presso la Squadra Mobile della Questura di Forlì, poi nella Squadra Giudiziaria presso il 15° Commissariato San Paolo di Roma Reparto Scorte. Giunto a Rovigo nel 1990, ha prestato servizio fino al 1992 nella Sezione Provinciale della Polizia Postale per poi essere assegnato all'Upgsp, Sezione Volanti, ove è rimasto sino al pensionamento come ormai un rodigino d'adozione.

«La grande famiglia della Polizia di Stato ha salutato il sovrintendente capo coordinato Cianfanelli con grande commozione, mostrando un profondo senso di gratitudine per essere stato in questi 31 anni una guida per tutti i giovani colleghi e un punto di riferimento per l'intera comunità rodigina». Il Questore ha sottolineato come il legame e la vicinanza della Polizia permanga anche nei confronti di chi non indosserà più la divisa.