Sequestrate 120 tonnellate di pellet "irregolare", denunciati quattro commercianti

ROVIGO - La guardia di Finanza di Rovigo ha denunciato 4 commercianti per aver messo in commercio 120 tonnellate di pellet falsamente per «certificato». L'operazione segue il controllo dei finanzieri di Lendinara in due imprese dell'Alto Polesine dove sono stati trovati 1359 sacchi di pellet, pari a circa 20 tonnellate, riportanti il marchio registrato «FSC», di proprietà della Forest Stewardship Council A.C., non corrispondente per forma e contenuti a quello previsto dal disciplinare del marchio.

Peraltro l'azienda rivenditrice è risultata anch'essa priva di certificazione a suo nome. Ô scattato, quindi, il sequestro della partita di merce per il reato di frode in commercio e vendita di prodotti con segni distintivi falsi. Nel corso di un altro controllo eseguito dalla Tenenza di Occhiobello, i finanzieri hanno appurato che un rivenditore di pellet sfuso, privo di certificazione rilasciata dalla società ENPLUS, ne metteva in vendita, spacciandolo per certificato, un notevole quantitativo privo dei requisiti di tracciabilità dettati dal disciplinare. In questo caso il sequestro ha riguardato circa 100 tonnellate depositato in magazzino e i titolari sono stati denunciati per il reato di frode in commercio.

