Pedone travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale uscito dal ristorante

ROVIGO Aveva appena finito di cenare, al ristorante Al Fogolar, lungo la Statale 16. Un ristorante molto frequentato da camionisti, come era lui che, però, ieri sera, al suo camion non è riuscito a tornare. Perché, mentre attraversava la strada, il camionista, di nazionalità norvegese, è stato colpito in pieno da un'auto, una Nissan Qashqai, e la sua vita si è interrotta in quell'istante. Una scarpa sull'asfalto, un telefono sul ciglio della strada e un corpo senza vita nel fosso che costeggia la carreggiata della Statale. E l'auto bianca ferma parecchi metri più avanti, con la parte anteriore destra completamente distrutta. Come se l'urto fosse stato contro un muro. O un'altra auto. Invece no, l'impatto, violentissimo, è stato con un corpo la cui esistenza si è tragicamente spezzata una manciata di minuti prima delle 22. Immediata la corsa dei sanitari del Suem 118, ma il medico non ha potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso. Sul posto anche i carabinieri, che si sono occupati di gestire la viabilità e dei rilievi di rito, oltre ai vigili del fuoco che hanno dato il consueto supporto logistico, anche con la torre faro, necessario per illuminare l'asfalto rosso di sangue e il corpo senza vita lungo la strada.