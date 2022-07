Salvataggio a Rosolina Mare: un bagnante si sente male e rischia di annegare, è ricoverato in prognosi riservata

ROSOLINA MARE - Attimi di apprensione, verso le 11.30, sulla spiaggia di Rosolina Mare, per il principio di annegamento di un uomo sulla sessantina. Mentre era in acqua, infatti, ha iniziato ad annaspare e subito i bagnini hanno notato la sua difficoltà dell'uomo, intervenendo tempestivamente e portandolo a riva. Immediata la macchina dei soccorsi, rafforzata secondo le rodate modalità, proprio per fronteggiare i grandi afflussi di bagnanti: immediatamente l'uomo è stato soccorso dal personale sanitario del presidio della spiaggia e da quello di un'ambulanza subito intervenuta. Le sue condizioni iniziali lasciavano temere il peggio e non era chiaro nemmeno se fosse stato colto da un malore, che quindi avesse provocato le sue difficoltà in mare o se, viceversa, si trattasse unicamente della sola sintomatologia tipica dell'annegamento.

L'annegamento nella zona dei Bagni Primavera

Il tratto di spiaggia che è stato teatro della vicenda è quello dei Bagni Primavera, che complice il solleone, era affollatissima, motivo per cui in tanti hanno seguito con trepidazione l'evolversi della vicenda. Per un più rapido trasporto del paziente in ospedale il Suem ha optato per l'intervento dell'elisoccorso, intervenuto in tempi brevissimi. A far aumentare la preoccupazione il fatto che una volta che l'uomo è stato fatto salire a bordo, l'elicottero è rimasto per qualche minuto a terra, prima di levarsi in vole, quasi che le cose si fossero complicate. In realtà l'uomo è stato poi trasportato all'ospedale di Rovigo e, seppur i medici si riservino la prognosi, le sue condizioni sono apparse meno gravi rispetto alle previsioni iniziali, tanto che non è stato nemmeno intubato.