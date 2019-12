Il galà di Natale sui pattini per raccogliere fondi in aiuto a Telethon

di Marco Scarazzatti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROVIGO - Oltre cinquecento persone hanno assistito sabato sera, ad una straordinaria seconda edizione, del Christmas Roller Gala, organizzato dall'Olimpica Skaters Rovigo. Sono stati raccolti circa 4.000 euro pro Telethon, anche se la cifra esatta verrà resa nota nei prossimi giorni, grazie alla vendita dei cuori speciali di cioccolato al latte (costo 12 euro) e alle confezioni da 5 euro di cuoricini.Il PalaMozart di San Pio X, quartiere di Rovigo, ha vissuto un evento come mai prima si era visto in città. Molto soddisfatto il giovane presidente dell'Olimpica, Diego Brunizzo, il quale è consapevole di avere gettato le basi per un appuntamento che potrebbe diventare una bella tradizione delle feste natalizie della città capoluogo del Polesine.