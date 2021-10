Sulle note di "Survivor" le pattinatrici del Sincrolimpic conquistano l'argento ai Mondiali

L’Olimpica Skaters Rovigo aggiunge un’altra preziosa medaglia al suo ricco palmares. Le ragazze del Sincrolimpic hanno infatti conquistato l’argento nella specialità gruppi spettacolo , al Campionato del mondo, in corso di svolgimento all’arena Secretaría Nacional de Deportes di Asuncìon (Paraguay).

Da mercoledì sono in programma numerose specialità di pattinaggio artistico a rotelle, che avranno per protagoniste tutte le categorie. L’evento iridato è molto sentito, dato che arriva a 26 mesi di distanza dall’ultimo mondiale, svoltosi nel 2019 a Barcellona. L’Olimpica Skaters Rovigo è arrivata a questo appuntamento carica, visto che in estate si era messa in luce nelle più importanti rassegne riservate ai gruppi spettacolo. Il sodalizio presieduto da Diego Brunizzo aveva centrato il terzo posto nei Campionat i i taliano a Conegliano Veneto ad inizio giugno, per poi giungere seconda nel Campionato Europeo, svoltosi a fine luglio a Lleida (Spagna).

Quando ieri in Italia era l’1.45, ha avuto inizio la prova. « Abbiamo vinto una straordinaria medaglia d’argento - afferma più che soddisfatto Brunizzo - Per noi si tratta di un risultato storico, così come storico è anche quest’anno sportivo, che ha visto tantissime medaglie per l’Olimpica Skaters. L’argento è stratosferico, visto che non solo siamo stati la miglior formazione italiana, ma abbiamo anche battuto la formazione del Sincroller Bologna, che è storicamente quasi imbattibile » .

A salire sul secondo gradino del podio, con il programma dal titolo “Survivor”, sono state le pattinatrici del Sincrolimpic di Rovigo, con il punteggio di 56,91. Terze classificate le compagne di bandiera del Sincroroller di Calderara di Reno, con il programma “Weaving Water” a pari merito (ha deciso il maggior punteggio nella parte di esercizio chiamata components) . Prim a l’Argentina, gruppo Roller Dreams su music a “Desde el corazon de la selva”, conquistando i giudici e raggiungendo quota 62.46.

LE PROTAGONISTE



Le protagoniste dell’argento mondiale sono: Chiara Barbieri, Sonia Belletti, Erika Bizzaro, Giulia Bortoloni, Francesca Collo, Beatrice Cecchinato, Rachele Curto, Arianna De Vito Francesco, Stefania De Vito Francesco, Giada Massaretto, Anastasia Meante, Giorgia e Ilaria Nai, Giulia Rizzi, Alice Sarti, Sueli Tonioli, Emma Toso, Alessia Zanaga. La squadra è stata accompagnata dal dirigente Cristiano Bassin e dalle allenatrici Barbara Calzolari e Carlotta Tinchelli.