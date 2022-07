ROSOLINA - Si arricchisce ulteriormente il programma di “Voci per la libertà, una canzone per Amnesty”, il festival che da 25 anni unisce musica e diritti umani. Questa edizione, a Rosolina Mare in piazzale Europa, da oggi al 24 luglio, vedrà in cartellone Carmen Consoli, i Modena City Ramblers, Dolcenera, Miguel Gobbo Diaz, Anna Luppi, Do’Storieski, Blindur. Nella gara nella sezione Emergenti del Premio Amnesty si confronteranno Comblove, Adolfo Durante & Gabriele Morini, Rumba de Bodas, Eliachesuona, Freakybea, La Scelta, Le Canzoni Giuste e Lorenzo Lepore, che si esibiranno davanti a una prestigiosa giuria di giornalisti, addetti ai lavori, rappresentanti di Amnesty International e Voci per la libertà. A completare il programma, due incontri/aperitivo tra musica e parole con Duccio Pasqua e Stefano Corradino e due mostre legate ai 25 anni del festival e alla Dichiarazione universale dei diritti umani. Amnesty International farà due appelli: per la libertà dello studente egiziano Patrick Zaki e per lo stop dell’aggressione all’Ucraina. Il tutto condotto da Savino Zaba (Rai1 e Rai Radio1) e Carmen Formenton (Voci per la Libertà).

Il direttore artistico Michele Lionello: «Venticinque anni sono un bel traguardo. Gli sforzi, le persone incontrate, gli artisti che hanno calcato il nostro palco, le emozioni provate sono davvero tante. Il nostro compleanno lo celebreremo nel miglior modo possibile, ponendo la musica a disposizione della promozione dei diritti umani».



IL PROGRAMMA



Le tre giornate inizieranno alle 18.30 con gli aperitivi “tra musica e parole. Oggi, venerdì, alle 21, la prima semifinale del Premio Amnesty Emergenti con CombLove da Ferrara, Adolfo Durante & Gabriele Morini da Mantova/Roma, Rumba de Bodas da Bologna ed Eliachesuona da Bologna; ospite Blindur, vincitore del Premio 2021, partecipazione speciale di Anna Luppi che vinse nel 2014 il premio web. Sabato 23 seconda semifinale: Freakybea da Lucca, La Scelta da Roma, Le Canzoni Giuste da Pescara e Lorenzo Lepore da Roma; ospiti i vincitori del Premio Emergenti 2016, i Do’Storieski, partecipazione straordinaria di Dolcenera che presenterà in anteprima “Calliope” inno alla pace nel mondo e alla pace interiore. Domenica 24 la finale con i migliori cinque artisti in gara che si contenderanno l’Amnesty International Emergenti. Verranno assegnati anche il Premio della critica ed il Premio della giuria popolare. Domenica è atteso il noto attore Miguel Gobbo Diaz, e poi i Modena City Ramblers e Carmen Consoli. I primi tornano a Voci per la libertà dopo aver vinto nel 2005 nelle sezione Big. Carmen è invece la vincitrice del Premio Big di quest’anno con il brano “L’uomo nero”.