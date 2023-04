PORTO TOLLE - Le spiagge di Barricata e Boccasette non sono ancora allestite al 100 per cento ma ci si aspetta una bella affluenza sul litorale di Porto Tolle in questo lungo fine settimana di Pasqua, anche solo per fare una passeggiata e approfittare della ricca proposta ristorativa.

Per quanto riguarda il lido di Boccasette, si può tranquillamente accedere alla spiaggia, ma i tre chioschi che di solito accolgono i turisti non saranno aperti prima del 25 aprile. Diversa la situazione di Barricata. Alice Saggia, presidente del Consorzio Giovani spiagge che racchiude gli operatori balneari dell’estremo Delta, dichiara: «Alcuni colleghi apriranno già in questi giorni, mentre gli altri stanno lavorando per farsi trovare pronti per il fine settimana del 25 aprile». La passerella che conduce sullo scanno di Barricata è già transitabile da più di una settimana con l’orario che fa dalle 9 alle 18.

Ad aprire i battenti saranno sicuramente il Soleluna, che in questo 2023 festeggia anche i 25 anni di attività, che sarà aperto sia a Pasqua che a Pasquetta con il proprio bar e la propria cucina, per chi volesse mangiare però è consigliata la prenotazione al 338-4437623. Aperto con il suo servizio bar sarà pure il Bagno Celeste che ha fatto le corse per farsi trovare pronto ad accogliere quanti sceglieranno le spiagge deltine per le festività pasquali.



Nonostante l’assillante siccità le temperature però non sono altissime, cosa che ha indotto molti operatori ad andare cauti con l’apertura come fa notare la presidente: «Con il fatto che fa freddo sembra che l’estate sia ancora lontanissima, ma confidiamo in un aumento delle temperature per fine mese». Mentre sulle prospettive stagionali Saggia mantiene un ponderato ottimismo: «Confrontandomi con alcune guide hanno parlato di un boom di richieste, lo confermerò o meno a fine stagione». Quest’anno sulle teste dei balneari che operano in zona non c’è più la spada di Damocle del ricorso che per più di 15 anni è stato portato avanti dalla società Aurora srl per rivendicare la proprietà di Barricata. A fine 2022, infatti, è arrivata la decisione del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto che ha respinto il ricorso che la società reiterava annualmente dal 2005. Una lunga querelle conclusasi con il Tar che decretava attraverso un verificatore la natura demaniale della spiaggia di Barricata. Una vittoria che da un lato tranquillizza, ma dall’altro apre il nuovo scenario legato alle concessioni demaniali e tutto ciò che ne consegue.

Per questo 2023 l’amministrazione ha proceduto come sempre in deroga, ma prossimamente dovrà pensare alla stesura di un piano dell’arenile in un’ottica di programmazione futura per poi arrivare alla predisposizione di un bando per le concessioni vere e proprie.