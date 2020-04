Le uova di Pasqua di Faedesfa a medici e infermieri impegnati in corsia

​ROVIGO - Le uova di Pasqua distribuite dall'organizzazione no profit Faedesfa approdano in corsia.



Sono arrivate a destinazione in dodici ospedali del territorio le migliaia le uova “verdi” di Pasqua donate alle strutture sanitarie di Veneto, Emilia Romagna e Toscana. Anche Codogno in Lombardia è stato il primo degli ospedali italiani a ricevere la donazione grazie al sostegno dell’azienda di moda di Salvatore Ferragamo.



Il ringraziamento di Marina Faedo coordinatrice del progetto per Faedesfa ha ringraziato tutti per aver aderito alla campagna delle uova pasquali per gli ospedali. Una solidarietà contagiosa che ha dimostrato vicinanza a medici, infermieri e Operatori socio sanitari impegnati in tutta Italia a salvare vite e a sconfiggere il Coronavirus. “L’emergenza sanitaria in atto ha modificato la percezione e il modo di vivere una festività importante come quella della Santa Pasqua 2020 – ha dichiarato Andrea Pezzuolo, presidente di Faedesfa -. Ciò nonostante l’uovo ha regalato molti sorrisi ai medici e li ha fatti tornare per un attimo alla normalità, come loro stessi ci hanno raccontato, ringraziandoci”.



In Polesine le uova pasquali sono arrivate negli ospedali di Rovigo e Trecenta, a Legnago, a Padova e Schiavonia. a Dolo, a al Ca' Foncello di Treviso al San Bortolo di Vicenza e al Sant'Anna di Ferrara. Poi ancora a Firenza e a Empoli.



Ci sono state diverse scuole del Polesine che con l’ok dei dirigenti scolastici e la collaborazione delle famiglie hanno donato le uova. E ancora molte persone che individualmente, con un piccolo gesto, hanno fatto la loro parte. Nel rodigino hanno contribuito in modo importante la società sportiva Canalbianco ACV, 888 Software Products S.r.l., Zeta Rent - Consulente Noleggio a Lungo Termine e Mile. La “banda delle magliette verdi” di Fratta Polesine ha fatto recapitare le uova di cioccolato nelle strutture ospedaliere attraverso la Gls Italy Corriere Espresso che ha effettuato tutte le consegne a titolo gratuito. © RIPRODUZIONE RISERVATA