ADRIA - Il clima politico adriese, già incandescente dopo l’ultimo consiglio comunale, rischia di raggiungere temperature da fusione. L’abitazione dell’ex sindaco ed ex senatore Sandro Gino Spinello, attuale capogruppo del Partito Democratico, è stata fatta oggetto sabato sera, attorno a mezzanotte, di un lancio di uova. Almeno due quelle che hanno colpito la facciata della casa di via Pastore in cui risiede. Si sospetta un gesto di natura prettamente politica.

L’episodio sarà denunciato alle autorità competenti. «Sono sbigottito e attonito - commenta il democratico - oltre che preoccupato non tanto per me, quanto perché tende a coinvolgere la serenità della mia famiglia e della nostra casa. Garantisco comunque che non verrà sicuramente meno il mio impegno politico nelle istituzioni. Se questo voleva essere un avvertimento per fermarmi, hanno davvero sbagliato destinatario».

INTIMIDAZIONE

Ha idea di che possa essere stato? «L’unica cosa di cui sono a conoscenza è che l’episodio si è verificato attorno alla mezzanotte di sabato. Abbiamo udito distintamente il rumore delle uova che colpivano la facciata della casa. Mi viene da pensare che possa essere la conseguenza del clima politico esagitato che stiamo vivendo in città in queste ultime settimane. Ripeto, la cosa non mi preoccupa personalmente. Sono preoccupato per i miei. Spero solo che si sia trattato di una ragazzata, anche se l’unica abitazione presa di mira in zona mi risulta sia la mia».

Oltre alla politica, ritiene che possano esserci altri motivi?

«Assolutamente no. Ripeto: spero siano dei semplici vandali, anche se non ne sono convinto, e non il sintomo o la conseguenza di un clima che la città sta vivendo». Solidarietà e vicinanza a Spinello sono state espresse dal gruppo consiliare della Lega.

GESTO INTOLLERABILE

«Si tratta - dice il capogruppo Paolo Baruffaldi - di un gesto intollerabile e preoccupante, sul quale deve essere fatta immediata chiarezza. Siamo certi che, nonostante questo, il capogruppo Spinello continuerà a fare il suo lavoro, con la stessa serietà ed impegno di sempre. A lui e alla sua famiglia, il nostro sostegno».

«Esprimo tutta la mia vicinanza a Spinello e alla sua famiglia, che non meritava sicuramente di vivere tutto questo - puntualizza Lamberto Cavallari, leader della lista civica Cavallari 2.0 - visto che so bene come si sentano adesso. Ho vissuto anch’io queste situazioni da bambino, quando mio padre era sindaco. Solo la mano di un vile imbecille poteva compiere un gesto del genere che come risposta non può che avere un impegno ancora maggiore. un impegno che, sono certo, Spinello non farà mancare».

Piena solidarietà a Spinello da parte di tutto il Partito Democratico. «Solidarietà - precisa il segretario provinciale Giuseppe Traniello Gradassi - estesa anche da parte di tutti i polesani. La storia non può essere imbrattata da quattro uova maleducate e intimidatorie, probabilmente conseguenza del suo agire verso la trasparenza anche come capogruppo di minoranza. C’è un imbarbarimento di costumi e di etica non giustificabile con l’emergenza Covid ma frutto di anni di mala comunicazione, non accettabile a nessun livello, che siano uova o una porta bruciata. Atti gravi, ancora più gravi e vigliacchi se indirizzati verso una casa di residenza. Ledono la sicurezza delle persone e delle famiglie».

IMBARBARIMENTO

«Un gesto barbaro - conclude il consigliere regionale Dem Graziano Azzalin -, dal sapore minatorio che lascia allibiti, inqualificabile ed ingiustificabile. È sintomo di una violenza latente che deve essere duramente condannata. Esprimo tutta la mia vicinanza a Sandro Gino». Condanna espressa anche dal sindaco Omar Barbierato: «Piena solidarietà da parte dell’Amministrazione al consigliere Spinello. Condanniamo fermamente il gesto di cui è stato purtroppo vittima», ha dichiarato. L’episodio non sarebbe però isolato. Altri “lanci” di uova sono stati segnalati in via Canaletti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA