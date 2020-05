Parrucchieri, un aperitivo con il premier Conte per mostrargli la sofferenza della categoria

ROVIGO – Un aperitivo con il premier Giuseppe Conte. Ovviamente sarà virtuale ma servirà a presentare cordialmente il disagio di un'intera categoria.



Lo organizzerà domani, 3 maggio, alle 12 davanti al salone “I Parrucchieri” di largo Fratelli Bandiera 2. Aglio al proposito ha inviato via stampa un preciso invito al presidente del Consiglio.



“Sono un imprenditore del benessere italiano ignorato e bistrattato che parla dal Polesine a nome di tutta la categoria artigiana di parrucchieri ed estetiste – scrive Aglio -. Lunedì 4 maggio alle 12 davanti al salone "I Parrucchieri" verrà effettuato un aperitivo virtuale con Il presidente Conte in cui verranno poste a lui alcune domande in materia di leggi e rapporti di lavoro che fino ad ora non sono ancora state trattate dagli addetti ai lavori del Governo in materia di lavoro artigianale”.

Insomma, il party dei parrucchieri sarà pur virtuale ma mette l'accento su una situazione davvero grave creatasi con l'emergenza Covid. E come è previsto il premier Conte nel ruolo di “convitato di pietra” sarà chiamato in causa, virtuale, ma molto diretta. Ultimo aggiornamento: 17:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA