Recovery, 55 milioni di euro per il Parco del Delta: finanziato il progetto di rilancio veneto-emiliano

VENEZIA - Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza il governo ha inserito, tra i 14 progetti strategici come grandi attrattori culturali e ambientali, il Parco del Delta del Po. Sarà sostenuto con 55 milioni di euro. L'assessore al Territorio della Regione Veneto Cristiano Corazzari, commenta la misura con soddisfazione: «Sicuramente è un risultato importante per tutta l'area deltizia, che è una delle aree umide più grandi e pregiate d'Europa. Il territorio è suddiviso nel Parco regionale del Veneto e nel Parco regionale dell'Emilia Romagna e possiamo vantare, come Regione del Veneto, un'area naturalistica eccezionale».

«Questo risultato - aggiunge - è il frutto del lavoro, svolto in clima di grande collaborazione, tra il presidente Luca Zaia e il ministro della Cultura Dario Franceschini. Abbiamo già costruito una serie di progettualità sulle quali investire. Siamo certi che queste risorse potranno dare una spinta formidabile allo sviluppo turistico di tutto il Delta del Po, alla valorizzazione ambientale e naturale. Soprattutto ci sarà una particolare attenzione per le popolazioni residenti, per le attività umane presenti in loco, in particolar modo quelle legate alla pesca e all'agricoltura, che sono un punto di riferimento economico e di sostenibilità ambientale».