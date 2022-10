ROVIGO - Dietro ai disagi del parcheggio adiacente il palazzo ex Riccoboni, a un passo dalla stazione ferroviaria, ci sono i lavori d ella distante piazza Ungheria. L’area parcheggio, che si estende lungo la pista ciclabile tra l ’ex Dopolavoro ferroviario e l’area esterna dell’edificio in ristrutturazione che in passato ha ospitato la scuola media Riccoboni e in anni più recenti, la sede di Giurisprudenza del Cur, da alcuni giorni è stata dimezzata dall’apertura di un cantiere delimitato da una lunga rete arancione, all’interno del quale giacciono a terra diversi cumuli di materiale tra terra, sabbia e residui di blocchi di asfalto. Un nuovo cantiere comparso senza alcun preavviso: una comunicazione a mezzo stampa o più banalmente, un cartello di avvertimento in loco per far sapere agli utenti dei disagi in arrivo, visto l’impatto, non di poco conto, del cantiere sui posti auto disponibili.



L’OPERA



Si tratta, come spiega l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Favaretto, della realizz azione la vasca di laminazione che farà da collettore delle acque bianche per “salvare” piazza Ungheria, in Commenda, dai frequenti allagamenti che puntualmente si verificano in concomitanza di forti temporali. La vasca è collegata ad una condotta da 45 c entimetri di diametro che passa sotto a viale Porta Adige, realizzata in “ teleguidata ” , e prosegue verso piazza Ungheria. «Ci rendiamo conto del disagio che i lavori stanno procurando - commenta Favaretto - e di questo ci scusiamo. Del resto è anche vero che i problemi legati ai parcheggi nell’area della stazione sono arcinoti . ma nel Piano degli interventi, che stabilisce la pianificazione urbanistica del territorio, è prevista la realizzazione di diversi nuovi posti auto. Nel frattempo acceleriamo per finire l’intervento , ma almeno un paio di mesi sono necessari».

Insomma, i pendolari che utilizzano il parcheggio nei giardini di viale Marconi, all’imbocco della ciclabile per Boara, attualmente dimezzato, per almeno un paio di mesi dovranno fare i conti con i disagi perché una soluzione alternativa, anche se temporanea, non c’è. Solo una volta che la vasca sarà terminata e sarà ripristinata la pavimentazione, l’area tornerà nella piena disponibilità degli utenti che sono, per lo più, pendolari del trasporto ferroviario, che dall’oggi al domani si sono visti preclusi buona parte de gl i spazi utilizzati quotidianamente per lasciare in sosta il mezzo e recarsi a prendere il treno. Tant’è che lunedì mattina sono fioccate le multe, dal momento che più di qualcuno, forse spiazzato dall’imprevisto di non trovare parcheggio e avendo i minuti contati, ha lasciato l’auto alla bell’e meglio. Alle multe ha fatto seguito un’azione vandalica ingiustificabile: martedì mattina lungo la parete esterna del l’ex Dlf, sul basamento della statua che sorge accanto alla fontana nel parco del palazzo e perfino sulla superficie della centralina collocata all’interno del cantiere, sono comparse scritte offensive all’indirizzo dei vigili urbani.



PIANI A LUNGO TERMINE



Per quanto riguarda, invece, la pianificazione a lungo termine di nuovi parcheggi a servizio dei pendolari dei treni, Favaretto ricorda che nel Piano degli interventi in fase di costruzione, l’intera area che comprende la stazione ferroviaria, l’ex scalo merci che potrebbe diventare la nuova stazione degli autobus, il deposito dei bus di via Petrarca di proprietà di Bus I talia e l’area Asm affacciata su via Alighieri , saranno messe “a sistema” anche ricavando nuovi parcheggi per i pendolari, proprio nell’area Asm. Saperne di più su quest’ultimo punto, però, è un’impresa. L’assessore all’Urbanistica Luisa Cattozzo spiega che la pianificazione delle aree di sosta non sono di sua diretta competenza: «Confluisce nel Piano degli interventi , ma non è una pianificazione di cui ci occupiamo in modo diretto». Mentre il sindaco Edoardo Gaffeo, ieri mattina, ha fatto sapere di essere molto occupato e rimandando le domande a un momento più opportuno.