Ex Asm e scalo merci diventano parcheggi

di Alberto Lucchin

ROVIGO La zona della stazione dei treni si doterà di almeno 350 nuovi posti auto. A rivelarlo è il sindaco Edoardo Gaffeo, spiegando come la soluzione definitiva per la viabilità di quella parte della città sarà svelata solamente dopo lo sviluppo del nuovo Piano complessivo della mobilità, ma grazie ad Asm Spa e alla nuova autostazione saranno realizzati due parcheggi in grado di accogliere finalmente l'enorme mole di pendolari e viaggiatori rodigini. DOPPIO PROGETTOI progetti sono due partite...