Maglie più larghe nei parametri per richiedere i buoni spesa al Comune

ROVIGO - Nuovi parametri per l'accesso ai buoni spesa. Da lunedì 20 aprile cambieranno le soglie di reddito per ottenere i coupond emessi dal Comune a sostegno di chi si trova in situazione di emergenza economica a causa del coronavirus. I parametri verranno alzati e ciò consentirà a più famiglie di accedere all'iniziativa.



La rimodulazione prevede il limite di 700 euro mensili per le famiglie con un solo componente. Per le famiglie formate da 2 e 3 persone a nucleo la soglia diventa di 1.000 euro mensili, mentre per le famiglie con più di 4 componenti si sale fino a 1.300 euro mensili. La richiesta di buoni sarà valida per 15 giorni e rinnovabile solo dopo questo periodo. Le operatrici che raccolgono le domande sono già pronte.



Fino al 14 aprile sono stati distribuiti 4.075 buoni spesa per un totale di 652 domande ed un valore di 81.500 euro.



Alle postazioni telefoniche rispondono quotidianamente dalle 7 alle 9 operatrici, dalle 8.30 alle 13.30, dal lunedì al sabato.



Le richieste vengono vagliate dagli assistenti sociali e i buoni vengono distribuiti dalle associazioni di volontariato.





















© RIPRODUZIONE RISERVATA