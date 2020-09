Giorgio, papà polesano, vince il titolo di Babbo simpatia

C'è anche un papà polesano, tra quelli premiati al concorso nazionale Il Babbo più bello d'Italia 2020. Si tratta di un papà di Pontecchio. Giorgio Pregnolato ha vinto la fascia Evergreen, con il titolo di Babbo Simpatia. Pregnolato ha 66 anni e ha un figlio, Eddy, di 47 anni.

Alla 26ª edizione, svoltasi all'arena Arcobaleno di San Mauro Mare, Riviera Romagnola, hanno preso parte venti papà, giunti da tutto lo Stivale, che si sono dati battaglia, cimentandosi in varie prove di abilità: chi ha cantato, chi ha ballato, chi ha proposto un esercizio sportivo, chi ha dedicato poesie, chi si è cimentato in originali prove creative, chi ha illustrato originali ricette gastronomiche e chi ha eseguito il cambio del pannolino (ovviamente, usando una bambola).

Il Babbo più bello d'Italia è un concorso di bellezza e simpatia, ideato da Paolo Teti, riservato ai papà dai 25 ai 45 anni, con fascia Gold, per i papà dai 46 ai 55 anni, con fascia Evergreen, per i papà con più di 56 anni. La giuria tutta al femminile, era composta dalle venti vincitrici del concorso Miss Mamma Italiana, conclusosi da poco.

L'evento è stato condotto da Paolo Teti, ideatore del concorso, e di altri concorsi di bellezza e simpatia, come Miss Mamma Italiana, e da Barbara Semeraro, Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016.

