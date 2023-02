ROVIGO - «La sofferenza passa, ma la bellezza resterà » . Renoir rispo s e così all’amico Matisse, negli ultimi anni della propria vita, quando gli ve n ne chiesto perché nonostante l’artrite deformante e paralizzato alle gambe, ormai in sedia a rotelle, continua va a dipingere. Lo ricorda Paolo Bolpagni, curatore della mostra “Renoir: l’alba di un nuovo classicismo” che apre oggi a Palazzo Roverella e fino al 25 giugno, presentata a palazzo Roncale. « Renoir non voleva fare filosofia, si è sempre impegnato nella ricerca, nel migliorarsi. “Forse adesso inizio a capire qualcosa” afferma quando si avvicina la fine - ricorda Bolpagni - i l pittore si faceva legare i pennelli ai polsi, o incastrare le mani sui propri strumenti di lavoro, eppure creava opere di una bellezza che dà conforto.



L’EVOLUZIONE DELL’ARTISTA



Renoir a 40 anni « viene in Italia, perché sente che gli manca qualcosa che non ha visto: medita sulla tradizione, ha già apprezzato Tiziano e Raffaello al Louvre, ma da Venezia a Firenze, poi a Roma, e a Pompei, scopre come sia possibile “creare la luce” anche non dipingendo all’aperto - prosegue il curatore - per lui la tradizione non è qualcosa di vecchio, superato, ma un bene da capire, che riporta poi nelle proprie opere. “La bagnante bionda”, copertina del catalogo, ritrae la ventiduenne Aline Charigot, giovane compagna, futura moglie e madre dei suoi figli, oltre che modella preferita dell’artista, non più come una ragazza parigina, bensì trasformata nella dea Venere, in una ricerca di eternità, di assoluto » .

Bolpagni ricorda che « Renoir non ha mai tradito l’impressionismo, ma ne ha evoluto la mentalità stilistica, riuscendo a fondere in essa elementi nuovi » .



LE OPERE PRESENTI



In mostra, in undici sezioni, ci sono 47 opere provenienti da musei francesi, austriaci, svizzeri, italiani, tedeschi, danesi, olandesi e del Principato di Monaco (anche un capolavoro di proprietà personale del principe Alberto di Monaco, la “Baigneuse s’arrangeant les cheveux” del 1890 circa). Si ag g iungono capolavori dei grandi maestri dell’arte del passato cui Renoir s i ispirò nella fase matura della sua carriera: Vittore Carpaccio, Tiziano, Romanino, Peter Paul Rubens, Giambattista Tiepolo, Jean-Auguste-Dominique Ingres, ma anche di suoi contemporanei come lo scultore Aristide Maillol e gli “italiens de Paris” Giovanni Boldini, Giuseppe De Nittis, Federico Zandomeneghi e Medardo Rosso. Poi gli artisti italiani di una o due generazioni successive, i dipinti di Armando Spadini, che Giorgio D e Chirico definì “un Renoir dell’Italia”, dello stesso D e Chirico, di Filippo D e Pisis, Arturo Tosi, Carlo Carrà, Enrico Paulucci, Bruno Saetti, e le sculture di Marino Marini, Arturo Martini, Antonietta Raphael Mafai ed Eros Pellini: 83 opere, più l’edizione storica della traduzione francese del “Libro dell’ a rte” di Cennino Cennini, con la prefazione di Renoir, unico suo testo pubblicato in vita. Nell’ultima sala, in versione restaurata, è proiettato il film “Una gita in campagna”, con cui Jean, il secondo figlio di Renoir, rende omaggio al padre nel 1936, ricreando, nelle eleganti inquadrature, le scene e le atmosfere dei suoi dipinti. Si tratta di alcuni spezzoni significativi della versione originale del film, con sottotitoli in italiano.

La mostra è promossa dalla Fondazione Cariparo con il Comune di Rovigo e l’Accademia dei Concordi, il contributo di Intesa Sanpaolo e produzione di Silvana Editoriale. È il frutto di un enorme sforzo di ricerca compiuto dal curatore Bolpagni il cui saggio, nel catalogo, si accompagna a quelli di Francesca Castellani, Giuseppe Di Natale, Francesco De Carolis, Michele Amedei e Francesco Parisi. Sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19, sabato, domenica, festivi dalle 9 alle 20. Per informazioni e prenotazioni: 0425/460093.



© RIPRODUZIONE RISERVATA