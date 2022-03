ROVIGO - Sono tre palazzine, un tempo ricche di vita e ora quasi disabitate tranne per uno dei 30 appartamenti. In vista c'è un futuro di residenza agevolata per il Comune? Si tratta degli edifici costruiti per conto del ministero della Difesa negli anni 80 per fornire confortevoli alloggi al personale in servizio nella caserma Silvestri. Palazzine che da quanto è stato chiuso il presidio militare (la caserma è stata dismessa definitivamente il 31 dicembre 2012), sono andate via via svuotandosi ad eccezione di un'ultima famiglia di un militare in servizio a Padova ma che a breve è destinata a traslocare. I condomini si trovano ai civici 17, 19 e 21 di via Stacche, la stradina che da via Oroboni conduce alla nuova lottizzazione tra cimitero e Tangenziale est, praticamente si trovano sul retro della nuova questura. Una palazzina con 18 appartamenti e due con 6 appartamenti ciascuna, varie le metrature, tra 90 e 120 metri quadrati, ben costruite e immerse nel verde di una bel parco. All'inizio gli appartamenti vennero affittati a prezzi molto agevolati, successivamente lo Stato si adeguò all'equo canone. Molto appetiti, erano riservati a ufficiali, sottoufficiali e poi al resto del personale permanente in servizio in via Gattinara. Praticamente contesi, venivano assegnati da una commissione in base a vari parametri.

UNA FAMIGLIA

Negli anni 2003-2004 molte famiglie chiesero di poter acquistare gli appartamenti o, magari, di avere un diritto d'opzione sull'eventuale vendita da parte dello Stato, ma l'operazione non venne mai conclusa. Quando la caserma è stata dismessa e quindi il personale è stato trasferito le famiglie dei militari hanno iniziato a lasciare gli appartamenti, ma alcuni nuclei famigliari di personale in pensione ottennero l'opportunità di mantenere l'alloggio. Le tre palazzine vengono gestite dal reparto infrastrutture di Padova che ne cura la manutenzione del verde e in teoria il personale in servizio nelle caserme di Padova potrebbe chiedere di avere in affitto questi appartamenti, ma invece restano sfitti ad eccezione di quello che rimarrà occupato ancora per poco.

COMUNE INTERESSATO

Nei mesi scorsi - in piena pandemia - il Comune ha manifestato l'interesse a poter ottenere la disponibilità dei tre condomini inoltrando una formula richiesta. Ora la vicenda sta seguendo l'iter tra gli uffici del Ministero della Difesa a Roma nei meandri della burocrazia. Considerando che per lo Stato le tre palazzine sono pur sempre un costo di manutenzione, mentre per il Comune e tanti rodigini i 30 appartamenti sarebbero molto appetibile vedremo se vinceranno i lunghi tempi della burocrazia oppure la volontà di preservare un patrimonio, tra l'altro di buona qualità immobiliare e quindi appetibile, trovando un accordo Ministero-Comune. Tra l'altro, anni fa della vicenda se ne parlò anche in consiglio comunale, ma senza sbocchi.