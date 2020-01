​Il paese senza nemmeno un bar: dopo 90 anni chiude l'ultimo caffè

ARIANO NEL POLESINE (ROVIGO) - Crociara con la fine dell'anno ha perso un pezzo di storia. Dopo ben 90 anni ha chiuso i battenti il bar del centro del paese e con lui una delle ultime attività che tenevano viva la frazione di Ariano nel Polesine. Enos Mantovani ha appeso le tazzine al chiodo e spento la macchina del caffè, lasciando quel bancone dietro cui è stato per tanti anni e dedicarsi alle sue passioni come la storia e l'archeologia.



«Ho fatto una ricerca ed ho scoperto che questo immobile era già esistente nel 1841 racconta - . Mio nonno Antonio ha acquistato l'azienda nel settembre del 1929 dai fratelli Zangirolami. Insieme alla nonna Ida ha quindi rilevato l'osteria che c'era qui e l'hanno gestita fino al 1950 quando è subentrato mio padre Encle con mia madre Egle». Il nonno era stato un combattente tanto da ricevere due medaglie dopo la Prima Guerra mondiale, andato a lavorare per la ricostruzione a Musile di Piave ha conosciuto quella che sarebbe diventata la moglie che insieme alle sorelle gestiva l'osteria 3 Tose. Una volta tornati in Polesine è stato quasi naturale rilevare l'attività del paese e mantenerla in vita con due ricette speciali: il baccalà arrotolato e la trippa alla parmigiana. Anche il papà è stato in guerra, per sette anni ha fatto l'infermiere nella Seconda guerra mondiale prima di ritornare e prendere il suo posto dietro il bancone nel 1950.



EX OSTERIA

«Fino a metà anni 70 qui si faceva anche da mangiare. Da giovane ho fatto il venditore di pubblicità ed anche l'ambulante di bibite, poi nel 1982 mi sono sposato e dopo diversi anni nel 1994 ho preso in mano con mia moglie Vanna l'attività di famiglia. Ho sempre collaborato nel bar di casa, ricordo quando facevo il militare e prendevo la licenza per venire a dare una mano durante i fine settimana. Anche mia sorella Eliana ha lavorato qui fino a quando non si è sposata». Una decisione ponderata quella di chiudere considerato che i due figli sono grandi e hanno le loro vite. «Ormai sono in pensione da sei anni e da 10 sono rimasto vedovo. A luglio compirò 70 anni e ho deciso di fermarmi». Ed il saluto degli affezionati clienti è stato fatto durante una festa proprio nel locale che ha amato tanto: «Attraverso questo giornale vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno stretto la mano, mi hanno fatto gli auguri, i regali e anche una targa ricordo. Al momento non ho particolari progetti per il futuro, mi devo abituare». © RIPRODUZIONE RISERVATA