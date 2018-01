Padre padrone denunciato dalla moglie: 53enne finisce in carcere

Particolari sul Gazzettino del 9 gennaio

ROVIGO - La moglie lo denuncia e lui viene arrestato per maltrattamenti: protagonista della vicenda una famiglia di origini marocchine residente ae da quasi 10 anni in Italia. È stata la donna, 32enne, a recarsi dai carabinieri per segnalare le continue percosse subite da lei e dai figli di nove e tre anni.Gli elementi raccolti dai militari dell'Arma hanno permesso di far emettere, dal Gip di Rovigo, un'ordinanza nei confronti del 53enne. La donna e i figli, durante l'attività d'indagine, sono stati fatti allontanare dalla casa dove abitavano per evitare ulteriori violenze.