ROVIGO - «Per quasi 24 ore la mia famiglia è stata praticamente ostaggio del Pronto soccorso, senza la possibilità di uscire neanche per recuperare delle monetine in auto e senza che nessuno si degnasse di farci sapere qualcosa». A raccontare quella che per 21 ore è stata un ’odissea è un loredano , padre di un 15enne che lunedì scorso ha avuto bisogno di recarsi al pronto soccorso d i Rovigo. Il giovane, quella mattina , ha avvertito dei forti dolori al costato, in corrispondenza del cuore. «

Dal momento che da pochi giorni aveva fatto la seconda dose del vaccino anti-Covid - riprende il genitore - ci siamo rivolti al nostro medico di base che ha compilato immediatamente un ’ impegnativa urgente per una visita cardiologica passando per il P ronto soccorso di Rovigo , dato che l’attività del reparto di cardiologia di Adria è ridotta a causa del Covid».



IN OSPEDALE



È proprio dall’accesso al Pronto soccorso rodigino che inizia l’odissea del 15enne accompagnato dalla madre. «Fatti i tamponi Covid di prassi - continua il genitore - alle 15.30 è iniziato il calvario. Dopo circa un quarto d’ora mio figlio è stato sottoposto a un veloce elettrocardiogramma che ha escluso eventi gravi. È stato poi sistemato su una barella mentre mia moglie è rimasta su una sedia e da qui, il silenzio per ore e ore». Su quella barella il figlio ha passato l’intera notte, assistito dalla madre, senza notizie di eventuali nuovi esami cui essere sottoposto e senza che alla madre, nonostante le richieste, fosse almeno concesso di raggiungere l ’ auto per recuperare delle monete da utilizzare ai distributori automatici. «Io stesso - continua - ho chiamato verso le 5 del mattino la segreteria del Pronto soccorso per sapere se mio figlio e mia moglie potessero tornare a casa , dato che erano lì da 14 ore e nessuno aveva detto loro cosa stessero aspettando , ma la risposta è stata che c’era un solo medico di turno e i miei familiari non potevano muoversi».

In questa situazione, figlio e madre sono rimasti fino alle 8 di martedì. Solo in quel momento qualcosa è cambiato: «Probabilmente con il cambio turno - continua il padre - e l’arrivo di un altro medico, il caso di mio figlio è stato preso in carico. Gli sono stati fatti un prelievo di sangue e un a radiografia al torace , e finalmente, intorno a mezzogiorno hanno potuto lasciare l’ospedale e tornare a casa».



L’AMAREZZA



A conti fatti, ragazzo e madre sono stati al pronto soccorso 21 ore. Un tempo talmente lungo che fa sbottare l’uomo : «Il P ronto soccorso non era affollato quando i miei familiari sono arrivati e per tutta la notte sono rimasti in coda con altri due utenti arrivati prima di loro , per questo non mi spiego il motivo di tanta attesa. Capisco che i tempi e le priorità siano lunghi, visto il momento difficile che stiamo attraversando, ma così è troppo. Non esiste solo il Covid. Mi chiedo se in 21 ore non ci fosse stato un cardiologo fosse in grado di dare un’occhiata a mio figlio».