Scuolabus rovesciato. Autista rimesso in libertà con obbligo di presentazione

I CONTROLLI SUI MEZZI CHE TRASPORTANO I BAMBINI

PADOVA - Autobus rovesciato il 17 maggio ad Arquà Petrarca , studenti feriti e l'autista che scappa e, una volta fermato, tenta di dare false generalità alle forze dell'ordine. Dopodiché si scopre che non era sobrio al volante e che la fedina penale dell'uomo che era stato incaricato di trasportare i bambini non era pulita: i precedenti erano per ubriachezza, lesioni e violenze. Nuovo capitolo della vicenda questa mattina, in tribunale, dove nell'udienza di convalida dell'arresto di Deniss Panduru, davanti al gip al Tribunale di Rovigo,