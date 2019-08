Vado in palestra... all'Outlet. La novità in arrivo al Village di Occhiobello

di Jacopo Cavallini

OCCHIOBELLO (ROVIGO) - La rinascita dell'passerà anche da unaIlverrà ufficialmente aperto al pubblico il 9 settembre, ma è già presente a Lusia, dove riscuote un buon successo. E fra poche settimane si aprirà l'opportunità di una vetrina importante come l'outlet che, dopo l'accordo di compravendita con la società canadese Dawn Asset Global Limited, sta provando a rinascere mettendo la parola fine ad lungo periodo di stallo. «Non sarà una palestra generalista - racconta il responsabile Michele Spera -, bensì uno studio personal, visto che non siamo legati ad alcun tipo di franchising. Non crediamo alla politica dei prezzi bassi, la nostra mission principale sarà quella di migliorare la vita delle persone e potenziare la loro salute attraverso l'attività motoria».