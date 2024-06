OCCHIOBELLO (ROVIGO) - Arriva finalmente la parola fine alla infelice storia dell'ex outlet di Occhiobello. Il complesso è stato aggiudicato all'asta, come spiega il sindaco uscente Sondra Coizzi sui suoi profili social: «Esprimo vera soddisfazione nell'apprendere che nella seduta d'asta del 5 giugno il complesso dell'ex outlet di Occhiobello, fallimento di Occhiobello Outlet Village Srl, è stato aggiudicato dalla stessa società che acquisì nel novembre del 2023 anche i terreni ai lati del complesso - le parole di Coizzi - la triste vicenda outlet è finita: adesso comincia l'era della riqualificazione, della rinascita. Non è ancora possibile rendere pubblico il nome dell'azienda finché non saranno espletate tutte le procedure di assegnazione, ma posso dire che i contatti con gli aspiranti acquirenti e la mia amministrazione sono iniziati due anni fa e il progetto di riqualificazione e rimessa in produttività di questo sito è formidabile. Il malandato e mai partito outlet, operazione finanziaria di privati supportati dal Comune, tanto che sembrava fosse quasi un'opera del vecchio sindaco Chiarioni, tra poco sarà solo un malinconico ricordo».

Outlet abbandonato venduto all'asta

Imprese fallite, soldi sprecati, risorse buttate: ma ora si intravede finalmente la luce in fondo al tunnel. «Il Comune ha dovuto pagare decine di migliaia di euro in penali nel periodo della mia amministrazione per espropri non regolamentari - affonda Coizzi - anche di questo mi sono dovuta occupare in questi anni, e c'è chi ha il coraggio di dire che non ho fatto niente. L'outlet ha avuto una storia complicata e complessa, irta di trappole e ostacoli, è stato realizzato incontrando gravi incertezze ed è stato inaugurato in pompa magna nel 2017 con un numero esiguo di negozi: un outlet nato per incentivare il territorio e finito invece in beghe giudiziarie e importanti aziende rovinate. L'outlet fallito prima di nascere ora sarà una realtà produttiva seria e efficace. E parecchi degli amministratori che sono stati protagonisti di quella fase adesso si sono ripresentati alle elezioni. Se l'operazione outlet rappresenta la tanto vantata competenza di questi ex amministratori, sinceramente sarei molto preoccupata per il prossimo quinquennio. Gli acquirenti hanno presentato un piano che porterà certamente rinnovamento e beneficio al territorio. Sono molto soddisfatta di aver seguito e accompagnato questi investitori a credere in Occhiobello e nella sua rinascita».

Sulla vicenda si è espressa anche la sfidante della Coizzi alle elezioni di questo fine settimana, Irene Bononi. «Potrò esprimere un parere solo quando sarà reso ufficiale il nome degli acquirenti e il progetto industriale pluriennale. Fin qui è una notizia strumentalizzata in campagna elettorale: il sindaco si è messa una medaglia per un privato che ha acquistato un'area svenduta, al terzo ribasso. Dispiace che un paio di giorni fa sia andata all'asta un'altra importante struttura di Occhiobello, le cui ricadute ricettive e turistiche del territorio saranno misurabili, e Coizzi abbia completamente ignorato la cosa. Noi abbiamo le competenze tecniche, su queste è stata formata la squadra, per affrontare il rapporto tra pubblico e privato, per valutare piani industriali e ricadute, per valorizzare le imprese e il territorio interloquendo con tutti i soggetti interessati, in primis la Regione, salvaguardando la qualità della vita dei cittadini».